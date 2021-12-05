بالأبيض والأسود .. جميلة عوض تتألق فى أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقاتك الاتى :

ماشاء الله - قمر - ربنا يحفظك

حلت الفنانة جميلة عوض ضيفة، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعبَّرت جميلة عوض، عن رغبتها في تقديم عمل فني باللغة العربية الفصحي، مؤكدة حبها للأحداث التاريخية القديمة.



وتابعت جميلة عوض قائلة:" صحتي بتكون فى النازل وأنا بصور، وكنت بحب شخصيتي فى مسلسل إلا أنا جدا".