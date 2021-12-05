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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

طقس اليوم في مصر
طقس اليوم في مصر

طقس اليوم.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالمناطق المطلة على البحر المتوسط، من اضطراب الملاحة البحرية هناك وارتفاع الأمواج بشكل كبير للحد الذي يجعل حركة البحر مضطربة جدا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح على البحر المتوسط، خلال طقس اليوم، تصل إلى 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج في البحر قد يصل إلى 4 أمتار، حيث أن حركة الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وأضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ثلاثة محافظات عرضة لموجة اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، وهم “بورسعيد والأسكندرية ومطروح”، وحذرت المواطنين من ممارسة أي أنشطة بحرية على مدار اليوم تجنيا لهذا الطقس السيئ.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة على البلاد خلال طقس اليوم، ونشاط الرياح أيضا على مناطق السواحل الشمالية للبلاد، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، لطيف الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس ليلان بارد على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، يظل هناك فرص لسقوط الامطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 15.
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15.
جنوب سيناء 28 للعظمى والصغرى 17.
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10.
جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13.

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