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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب.. مدرب الجزائر يكشف عن أسلحته لإيقاف خطورة الفراعنة

مجيد بوقرة المدير
مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر

كشف مجيد بوقرة المدير الفني لـ منتخب الجزائر، عن سلاحه لمحاولة إيقاف خطورة منتخب مصر، في المباراة المقرر لها، بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، من بطولة كأس العرب.

 

وقال مدرب الجزائر، في تصريحات أبرزتها صحيفة الشروق الجزائرية : " منتخب مصر يضم فرديات لامعة، قادرة على صنع الفارق أمامنا".

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وتابع:" سنحدد التكتيك المناسب لمواجهة مصر، لكننا نحتاج إلى الاحتفاظ باللياقة البدنية العالية والتركيز الجيد، لتحقيق الفوز".

 

وشدد بوقرة على احترامه للمنتخب المصري، قبل مواجهة الثلاثاء، في ختام دور المجموعات.

 

كان منتخب مصر حقق الفوز على السودان بخماسية نظيفة أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بينما فاز منتخب الجزائر على منتخب لبنان بهدفين دون رد.

 

لنسترح قليلا.. كيروش يحفز لاعبي المنتخب لمواجهة الجزائر عبر تويتر
 

قي سياق متصل، نشر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعلقيه حول مشوار الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

 

وقال كيروش: "فخور جدا باللاعبين، مبروك أيها الشباب، لنسترح الآن ونستعد للمباراة المقبلة بنفس التركيز والطريقة".

 

واستعاد الفراعنة ثقة الجماهير بخماسية السودان، بعد الفوز في مباراة الجولة الأولى بهدف يتيم وأداء باهت على لبنان.

 

منتخب مصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ضمن بها الصعود إلى الدور ربع النهائي رفقة منتخب الجزائر.

 

ويبحث كلا المنتخبين عن الفوز في المباراة القادمة، لحسم صدارة المجموعة الرابعة في كأس العرب.

 

 

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