تعليم الدقهلية: هدوء فى اليوم الأول لامتحانات الصف الرابع الابتدائى

صرح على عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأنه أدى اليوم طلاب وطالبات الصف الرابع الإبتدائى، البالغ عددهم 135986 على مستوى محافظة الدقهلية، أول أيام امتحانهم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، فى جو يسوده الهدوء دون ورود أية شكاوى من الأسئلة .

وأكد عبد الرؤوف ، أن الإمتحان فى مستوى الطالب المتوسط ، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية ونشر روح الطمأنينة بين الطلاب .

وقد وجه وكيل الوزارة ، بمتابعة أعمال إمتحانات الصف الرابع الإبتدائي وتوفير كل سبل الراحة لأبنائنا التلاميذ، مؤكدا على إهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم وخاصة فى المرحلة الإبتدائية.

وكان وكيل الوزارة قد تابع اليوم إمتحانات الصف الرابع الإبتدائى بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية والتى شملت مدرسة الإمام محمد عبده الإبتدائية ، وعدد من المدارس الأخرى ، وذلك فى إطار حرصه التام على الإهتمام بالعملية التعليمية والمنظومة التعليمية الجديدة ، وخاصة الصفوف الأولى والصف الرابع الإبتدائى.

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