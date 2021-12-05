هدفان للسعيد وأوباما هاتريك.. الزمالك يهزم بايونير بخماسية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بايونير بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

تقدم عمر السعيد بالهدف الأول في الدقيقة 5 من بداية اللقاء بعدما تلقى عرضية رائعة من يوسف إبراهيم "أوباما"، ويسددها بقوة على يمين حارس الفريق الضيف، وفي الدقيقة 10 من عمر الشوط الثاني أحرز عمر السعيد الهدف الثاني له وللفريق، بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أسامة نبيه، ليقابلها بضربة رأسية رائعة في شباك بايونير.



وضاعف يوسف إبراهيم "أوباما" النتيجة بتسجيل الهدف الثالث بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، واستمر تفوق الزمالك في اللقاء ونجح "أوباما" في تسجيل الهدف الرابع للفريق والثاني له في المباراة عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها بمهارة فردية وسددها على يسار حارس بايونير.

وواصل يوسف إبراهيم "أوباما"تألقه في المباراة ونجح في إحراز الهدف الخامس للفريق والثالث له في المباراة "هاتريك"، بعدما تلقى كرة أرضية من حازم إمام من الجبهة اليمنى، ليسددها اللاعب مباشرة في المرمى في أقصى الزاوية اليمنى.

وشهدت المباراة عودة رزاق سيسيه بعد تعافيه من الإصابة وظهر بشكل طيب في الشوط الأول من اللقاء، كما تألق أيمن حفني في الشوط الثاني وقدم أداءا طيبا بالتمريرات وصناعة الفرص الخطرة لزملائه.

بدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمود عبد العزيز - محمد أشرف "روقا" - رزاق سيسيه - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: عمر السعيد

وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عدة تغييرات فنية مع بداية الشوط الثاني حيث دفع بكل من محمد أبو جبل بدلا من محمد عواد ويوسف أسامة نبيه بدلا من رزاق سيسيه وأيمن حفني بدلا من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد زكي بدلا من محمد أشرف روقا .



ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم 21 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.