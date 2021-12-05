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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق إبراهيم عادل بعد تأهل بيراميدز للمجموعات أمام بطل الكونغو

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

عبر إبراهيم عادل نجم نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز على مانياما ذهابا وإيابا والتأهل لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثالثة على التوالي.

شدد عادل صاحب هدف فوز مباراة الإياب على أن الفوز مهم للغاية كونه وضع بيراميدز في الدور الأهم بمجموعات البطولة القارية، مشيرا إلى النادي يسعى دائما للتطور والتقدم وتحت قيادة إيهاب جلال الأمور تسير للأفضل والفريق هدفه التتويج باللقب في الموسم الحالي.

أوضح أن الموسم الحالي الأمور مختلفة تماما والهدف هو حصد البطولات واللعب على كافة الأصعدة مشيرا إلى أن بيراميدز كان بإمكانه الفوز بأكثر من هدف.

شدد على أنه شرف لأي لاعب ارتداء قميص المنتخب وهدفه أن يكون مع الفريق في الفترة المقبلة بكأس أفريقيا متمنيا التوفيق للمنتخب في كأس العرب، موضحا أنه خرج من المباراة لشعوره بإجهاد بسيط ولكن الجهاز الفني فضل خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة.

إبراهيم عادل بيراميدز الكونفدرالية إيهاب جلال حصد البطولات

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