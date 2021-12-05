الوزير المفوض المصري بمعرض إكسبو 2020 في دبي: نسعى لجذب السياحة لمصر من خلاله

قال الوزير المفوض أشرف حمدي، المفوض العام لمصر في معرض إكسبو 2020 دبي، إن جناح مصر بمعرض إكسبو 2020 بدبي استقبل 350 ألف زائر في شهرين، معقباً: "احنا بنشتغل على مدار 12 ساعة، وذلك من 10 صباحاً حتى 10 مساءاً".

وأضاف أشرف حمدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الجناح المصري يشهد اقبال كبير لأنه يخص مصر، حيث إن الدولة المصرية لها جذور في التاريخ، معقباً: "الناس كلها عارفة مصر ايه وتاريخها ايه، فبيزروها من خلال هذا الجناح لمتابعة مصر الحديثة".

وأوضح المفوض العام لمصر في معرض إكسبو 2020 دبي أن الجناح يعرض تاريخ مصر بداية من الحديقة حتى الآن، قائلاً: "مصر ذات تاريخ يتعدى الـ 7 آلاف عاماً".

وأشار أشرف حمدي إلى بعض التماثيل الموجودة في الجناح المصري بمعرض إكسبو في دبي، قائلاً: "فيه تابوت أثري يعتبر من الأثريات الجاذبة للسياحة هناك".

وأردف المفوض العام لمصر في معرض إكسبو 2020 دبي قائلاً: "تاريخ مصر معروف، ولكن الحاضر والمستقبل هو اللي لفت الانظار جداً في الجناح المصري .. لأنه يعرض مشروعات مصر الحديثة .. وبالتالي نسعى لجذب السياحة لمصر من خلاله".