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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة بأشمون |صور

الأنبا ابراهيم إسحاق
الأنبا ابراهيم إسحاق

ترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأشمون

شارك في الصلاة الأب جورج وديع، راعي الكنيسة، والأنبا برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالمحلة الكبرى، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

وفي كلمة العظة تأمل صاحب الغبطة في قراءات بصخة ليلة الأربعاء، مركزًا على مثلي الوزنات، والعذراى الحكيمات والجاهلات.

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