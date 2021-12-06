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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار سعودي جديد بشأن لقاحات كورونا

السعودية
السعودية

قررت هيئة الصحة العامة السعودية، أمس الأحد، السماح لمتلقي لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة  مثل العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022. 

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وقالت الهيئة: "إنها أدرجت اللقاح الروسي، ضمن تحديثات تطبيق "وقاية" للقاحات المسموح للمطعمين بها، دخول المملكة".

وكان  الصندوق الروسي للاستثمار المباشر الذي مول إنتاج لقاح "سبوتنيك في" أعلن أن السعودية "أعطت موافقتها على دخول أفراد تلقوا لقاح سبوتنيك في الروسي إلى أراضيها".

وأضاف بيان الصندوق أن القرار "سيمكن مسلمين من كل أنحاء العالم ممن تلقوا لقاح سبوتنيك في من أداء مناسك الحج والعمرة" في مكة والمدينة.

 

لقاحات كورونا لقاح سبوتنيك اللقاح الروسي الحج والعمرة مكة السعودية

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