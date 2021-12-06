بناء الوعي في الجمهورية الجديدة بمعرض مدينتي الأول للكتاب

تحت رعاية وزارة الثقافة ،وفي إطار النشاط الثقافي لمعرض مدينتى الأول للكتاب الذي افتتحه الثلاثاء الماضي بالإنابة عن د.ايناس عبد الدايم ، د.هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي تنظم المعرض بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز ومشاركة اتحاد الناشرين المصريين ومجموعة طلعت مصطفى بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي.

تعقد ندوة في الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء ٧ديسمبر بعنوان "بناء الوعي في الجمهورية الجديدة" يشارك فيها الشيخ أحمد تركي المفكر والداعية ، د.عمرو سليمان أستاذ الطب النفسي وعلوم الأعصاب المعرفية ، والسيناريست عبد الرحيم كمال.

ويرفع المعرض خلال هذه الدورة شعار «القراءة كالماء والهواء»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وذلك حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وبشكل عام شهد معرض الكتاب الأول بمدينتى اهتماما كبيرا وخاصة بالأطفال حيث حرصت دور النشر المشاركة فى المعرض على تقديم العد من الكتب والألعاب والمحتويات الثقافية المتنوعة الخاصة بالأطفال.

كما انتشر بالمعرض الكثير من الألعاب التعليمية والتى تعتمد على الصوت والحركة بالإضافة الى قصص الأطفال العالمية.

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