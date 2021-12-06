هل يجوز صلاة الفريضة جماعة في المسجد ومع أهل البيت مجددا؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز صلاة العصر أو العشاء في المسجد وجماعة مع أهل البيت مرة أخرى ؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .

وأجاب الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: إذا كان اما الزوج وقت كاف لصلاة الجماعة في البيت مع اسرته ثم يدرك جماعة المسجد فلا بأس ويجوز ذلك ، وهذا التصرف من شانه ارساء مبدأ الطاعة والسكينة في المنزل وجلب البركة ، لافتا الى انه في حالة ما إذا كان ستضيع الجماعة في المسجد فيذهب الى المسجد أولا ثم يعود يصلي بأهل بيته .

هل يجوز صلاة النوافل جماعة على غرار صلاة التراويح ؟.

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى قائلا: نعم يجوز وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زيارة أم حرام بنت ملحان فصلى جماعة بأهل البيت وكان في وقت ليس فيه صلاة فريضة فدل ذلك على جواز صلاة النافلة او السنن جماعة .



خطأ شائع يقع فيه البعض عند إدراك الإمام يبطل الصلاة

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة؛ نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.



وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.

وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".