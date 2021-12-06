قادرون باختلاف.. أحمد موسى: موقف السيسي مع خديجة "لقطة 2021"

اعتبر الإعلامي أحمد موسى، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنساني مع الفتاة خديجة في احتفالية ذوي القدرات، أفضل "لقطة" في عام 2022.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو للموقف الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.



وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع فتاة من ذوى القدرات الخاصة تدعى خديجة، وذلك في أثناء الاحتفال بـ يوم “قادرون بـ اختلاف”.



وقالت خديجة للرئيس السيسي: "نفسى الناس يقدرونا ويحترمونا وأن أحنا جزء من المجتمع"، ورد الرئيس السيسي في الحال وقال: "لا أنتو شرف يا خديجة وبركة ونصر وكرامة والله العظيم".



وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خديجة ووالدتها بالتصوير معه، وفى أثناء التقاط الصورة لاحظ أن خديجة غير قادرة على الوقوف فذهب مسرعًا و أحضر لها كرسي، ورفض أن يحمل الكرسي أحد أفراد الحرس، وقام الرئيس بحمل الكرسي بنفسه.