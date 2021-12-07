رغم بلوغها الـ90 عاما.. الحاجة كريمة أقدم بائعة صحف في القاهرة تواصل الكفاح

عرضت فضائية “إم بى سى مصر2”، خلال حوارها ببرنامج،" صباحك مصرى"، تقريرا للحاجة كريمة أقدم بائعة صحف في القاهرة التى تواصل الكفاح رغم بلوغها الـ90 عاماً.

وقالت كريمة إسماعيل، بائعة الصحف:" أنا بكافح على أكل عيشى، وبقالى زمان بقوم بنفس الحاجة كل يوم"، فهى تشترى الجرائد يومياً وتقوم ببيعها فى الحوارى والشوارع المختلفة.

وتابعت :"أنا مقولش ادونى لله..اشتغل واتعب واشقى، ولولا شقايا ونزولى يومياً على أكل عيشى كنت مت من القعدة، لكن المشى والحركة مخليانى قوية".

ونصحت الشباب الصغير بالعمل والجد، قائلة:" الشباب لازم تشتغل، وتجيب قرشها بالحلال، مضيفة لأن سنى كبر وعجزت مبقاش ينفع أشتغل عند حد وكان لازم أشقى بنفسى".