عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث: ساعات النهار بالشتاء تلعب دورًا في الشعور بالجوع

القومي للبحوث
القومي للبحوث

قالت الدكتورة يسر كاظم، استاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من التحديات في فصل الشتاء، نتيجه لارتباط نظام الجسم بالتغيرات ما بين موسم الشتاء والصيف ودورة الليل والنهار.

وذلك بسبب وجود نظام دقيق يسمي بالساعة البيولوجية الداخلية والتي تنظم وتدير نظام الجسم كله من خلال إفراز هرمونات معينة وعلي رأسها هرمون يفرز من الغدة الصنوبرية بالمخ يقوم بعمل تحكم مركزي في هرمونات الجسم المختلفة ومن ضمنها هرمون الجرلين واللبتين والسريتونين الذي يتحكم في الإحساس بالجوع والشبع وأيضا الحالة المزاجية.

 

وأضافت يسر، عبر صفحتها على فيس بوك، أن ذلك بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص لديهم قابلية أعلى لتخزين الدهون وانخفاض معدل الحرق مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، ويرجع ذلك إلى أسباب جينية يعتقد بعض الباحثين أن الطقس البارد قد يؤدي إلى تفعيل بقايا بعض الجينات القديمة بداخلنا للبقاء على قيد الحياة في الظروف البيئية القاسية.


وأشارت إلى أن هناك بعض الجينات في الإنسان تحمي الإنسان من البرد الشديد بتكوين طبقة عازلة من الدهون لحمايته من البرد القارس وهو شيء مشترك في كل الثدييات، هذا ينتج عنه أن الجسم يخزن الطاقة في صورة دهون ما يزيد من فرصة إصابة الجسم بالبدانة، كما أن تغير الموسم قد يؤثر على توازن بعض الهرمونات التي تتحكم في الجوع والشهية.

txt

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

txt

بحضور وزير التعليم العالي.. فنون جميلة حلوان تنظم احتفالية كبرى لليوبيل الذهبي


وتابعت: "قد تلعب ساعات النهار الأقل، دورًا في الرغبة الشديدة في تناول الطعام أيضًا، لأن ضوء الشمس أحد العوامل التي تحفز إفراز هرمون السيروتونين، وهو ناقل عصبي ثبت أنه يعزز المزاج بشكل كبير، حيث تزيد الرغبة في تناول الكربوهيدرات بفضل الأنسولين الذي يتم إطلاقه نتيجة لتناول الكربوهيدرات - حيث يساعد الانسولين علي تكوين مزيد من  السيروتونين - وهذا هو السبب في أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن الناس قد يشتهون الكربوهيدرات كوسيلة لتحسين الحالة المزاجية.


وأكدت أن هذا يظهر بشكل خاص في الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمي ، والذين قد يكون لديهم مستويات منخفضة من السيروتونين والمزاج بسبب انخفاض التعرض لأشعة الشمس، وبالتالي في فصل الشتاء مع انخفاض عدد ساعات النهارو وقله التعرض للشمس والضوء الطبيعي مما ينتج عنه تغير في نمط الحياه وقلة الحركة والنشاط وبالتالي تتغير عادات الطعا م وتزيد ساعات اليل التي كثيرا ما يصاحبه بعض الشعور بالممل وأحيانا الجوع وأحيانا الرغبة في الأكل لتبديد الشعور بالملل فيزيد الرغبه في الأكل مما ينتج عنه زياده في الوزن والذي يؤدي  الي  للشعور بالخمول والضيق والاكتئاب .


وأوضحت أنه أيضا بسبب قلة التعرض للشمس وانخفاض معدل تكوين فيتامين د. والذي يتأثر بصورة مباشرة بكمية الوقت الذي نتعرض فيه لأشعة الشمس يزيد معدلات الإصابة بالمزاج السيء وأحيانا الاكتئاب.

وأشارت إلى أن البرد وقلة فيتامين د والتعرض لأشعة الشمس المباشرة يزيد معدلات الإصابة بالإنفلونزا وأدوار البرد.

القومي للبحوث المركز القومى للبحوث

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

بعد استكمال الاقتراع.. مرشح فلسطين يفوز برئاسة المجلس التنفيذي للإيسيسكو

البحث العلمي تعقد الحلقة الأولى من ريادة الأعمال بالبحر المتوسط.. اليوم

منتدى التعليم العالي: نستضيف هذا العام خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية

التعليم العالي: الثورة الصناعية الخامسة أبرز ما نتناوله بالمنتدى المقبل

انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي.. مناقشة دخول مصر الثورة الصناعية الخامسة.. وإقامة منصة حوار للشباب

لطلاب المدارس والجامعات.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لتحدي الروبوتات المائية

إعلان نتائج بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا

ترشيحاتنا

أجر صلاة الجماعة في البيت.. ثوابها والفرق بينها وجماعة المسجد

أخبار السيارات| بورشه تشارك في «جران توريزمو 7» بسيارة خاصة قوتها 1237 حصانا.. رينو تجري تغييرات شاملة على كادجار 2022

الطفلة بسملة محمد: أشكر الرئيس السيسي ونفسي أطلع معاه كل سنة.. فيديو

أول تعليق من فرنسا على مقترحات إيران في المفاوضات النووية

سوق المستعمل.. سعر هوندا CRV موديل 2017

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

فيديو

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

مش هسيب حق ابني.. الفنان أبو يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بارتجاج في المخ

أنتم موقوفون عن العمل .. رئيس شركة يطرد 900 موظف عبر مكالمة زووم

رياح وأجواء باردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى 12 ديسمبر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ