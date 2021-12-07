بحضور وزير التعليم العالي.. فنون جميلة حلوان تنظم احتفالية كبرى لليوبيل الذهبي

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، احتفالية كبري لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، والمقرر الاحتفال به غدا، الثلاثاء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً ويتم الحضور إلى مقر الاحتفالية في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، السيد الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة والسادة الوكلاء الأستاذة الدكتورة امنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولفيف من الفنانين والإعلامين.

جدير بالذكر أن «أتيليه المسرح» هو فرقة مسرحية خاصة بكلية الفنون الجميلة تم تأسيسها عام ١٩٧١، وقدمت العديد من العروض المسرحية وأحرزت الكثير من الدروع فى مهرجانات المسرح.

جدير بالذكر أنه قد استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، نائب رئيس جامعة طشقند للدراسات الشرقية الدكتور إليور محمودوف نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين فى المجالات البحثية والعلمية المشتركة ، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والسادة العمداء الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، والأستاذة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، و الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية.

أكد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية عقد بروتوكولات التعاون مع الجهات الدولية المختلفة لما تقدمه من تبادل للخبرات، وتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، و تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية و ندفعهم للأهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الشركاء و تعظيم الفائدة لهم .