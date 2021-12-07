خلود زهران: مصر مؤهلة لتكون أكبر منتجي الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم..فيديو

قالت الإعلامية خلود زهران، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلط الضوء على تعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية، خاصة وأنه خلال الفترة الماضية كان هناك محاولات ومشروعات من أجل توطين التكنولوجيا والتشجيع على الصناعة الوطنية ، مما أدى إلى تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى تقليل نسب الاستيراد من الخارج إلى جانب التخفيف على العملة الصعبة.

وأشارت "زهران"، خلال تقديم برنامج "آخر ساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشكلة الطاقة الجديدة والمتجددة في ظل أن مصر تعمل على الاستفادة من مشروعات الطاقة لتنفيذ وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية 2035 في التوسع أكثر على الاعتماد الطاقة المتجددة، خاصة في ظل المشروع الأكبر والأهم من نوعه المتواجد فى محافظة أسوان محطة "بنبان" للطاقة الشمسية، إلى جانب محطات للرياح والهيدروجين الأكبر .

وأضافت أنه كان هناك توجيه رئاسي بأنه سيتم الاعتماد أكثر على الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها الهيدروجين الأخضر"، مشيرة إلى أن هناك اتجاه عالمي بشكل عام للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والذي أصبح هدفا استراتيجيا لمصر، خاصة وأن مصر تتميز بالشمس الساطعة والطقس المشمس الجميل مما يؤهلها لأن تكون من أكبر منتجي الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم، خاصة وأن مصر لديها أكثر من محطة لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.