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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدًا.. انتهاء موجة عدم الاستقرار.. وعودة الأجواء الخريفية

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد  الأحوال الجوية، اعتبارًا من طقس غد الخميس، عودة للاستقرار في حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد، بعد موجة عدم الاستقرار الذي شهدتها البلاد لمدة 48 ساعة، من عواصف ترابية ورياح شديدة وأمطار بمناطق متفرقة.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهدته البلاد لمدة يومين، ويسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نهارا، ويكون الطقس غدا، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب  الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، يكون باردًا على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الظاهرة الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الغد كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 14
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12.

الطقس غدا حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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