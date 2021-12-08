العامة للاستثمار: نستهدف زيادة عدد المناطق إلى 24 خلال 2022| خاص

كشف أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك 18 منطقة استثمارية موجودة فى مصر منهم ثلاث مناطق تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار ، 8 مناطق تتبع ولاية القطاع الخاص و7 مناطق تحت الإنشاء تتبع جامعات وجهات حكومية أخرى.

قال أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "إن المناطق الاستثمارية نظام استثمارى مناسب جدا للمستثمرين المحليين والأجانب المستهدفين السوق المحلى فهى نظام داعم لاحلال الصادرات وهذا ما يتوافق مع خطة الدولة الحالية.

حول مستهدفات المناطق الاستثمارية خلال الفترة القادمة،أوضح أحمد كمال رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الترويج لنظام المناطق الاستثمارية ياتى على قمة مستهدفاتنا والوصول بالمناطق الحالية البالغة عددها 18 منطقة الى 24 منطقة استثمارية بنهاية العام المقبل اما الهدف الآخر هو رفع تنافسية المناطق الاستثمارية بين الانظمة الاستثمارية المتاحة فى مصر من خلال تسهيل الإجراءت وتقديم خدمة بشكل سريع ورسوم منخفضة.

وتابع، تحسين جودة الخدمة يصب فى صالح الاستثمار المحلى والاجنبي ويزيد ثقة المستثمرين فى المنظومة الاستثمارية للبلاد، وتعد المناطق الاستثمارية واحدة من أفضل الانظمة الاستثمارية فى مصر، بجانب نطام العمل بالمناطق الحرة.

تعريف المناطق الاستثمارية

وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها بحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مميزات المناطق الاستثمارية

يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.

ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.

ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها.

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.



أهم الخدمات المقدمة من المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية:

إجراءات الموافقة على مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية.

إجراءات إستصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية

إجراءات إستصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية

إجراءات استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط (دائم / مؤقت)

إجراءات استصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها.