عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العامة للاستثمار: نستهدف زيادة عدد المناطق إلى 24 خلال 2022| خاص

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

كشف أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك 18 منطقة استثمارية موجودة فى مصر منهم ثلاث مناطق تحت ولاية الهيئة العامة للاستثمار ، 8 مناطق تتبع ولاية القطاع الخاص و7 مناطق تحت الإنشاء تتبع جامعات وجهات حكومية أخرى.

قال أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد "إن المناطق الاستثمارية نظام استثمارى مناسب جدا للمستثمرين المحليين والأجانب المستهدفين السوق المحلى فهى نظام داعم لاحلال الصادرات وهذا ما يتوافق مع خطة الدولة الحالية.

بسبب أردوغان.. الليرة التركية تهبط بأكثر من 2%

أسعار صرف الدولار بختام التعاملات اليوم الأربعاء 8 -12 - 2021

حول مستهدفات المناطق الاستثمارية خلال الفترة القادمة،أوضح أحمد كمال رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الترويج لنظام المناطق الاستثمارية ياتى على قمة مستهدفاتنا والوصول بالمناطق الحالية البالغة عددها 18 منطقة الى 24 منطقة استثمارية بنهاية العام المقبل اما الهدف الآخر هو رفع تنافسية المناطق الاستثمارية بين الانظمة الاستثمارية المتاحة فى مصر من خلال تسهيل الإجراءت وتقديم خدمة بشكل سريع ورسوم منخفضة.

وتابع، تحسين جودة الخدمة يصب فى صالح الاستثمار المحلى والاجنبي ويزيد ثقة المستثمرين فى المنظومة الاستثمارية للبلاد، وتعد المناطق الاستثمارية واحدة من أفضل الانظمة الاستثمارية فى مصر، بجانب نطام العمل  بالمناطق الحرة. 

تعريف المناطق الاستثمارية  

وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها بحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مميزات المناطق الاستثمارية 

يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.

ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.

ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها.

ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.


أهم الخدمات المقدمة من المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية:

إجراءات الموافقة على مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية.

إجراءات إستصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية 

إجراءات إستصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية

إجراءات استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط (دائم / مؤقت)
إجراءات استصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها.

المستثمرين الصادرات القطاع الخاص المناطق الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة العامة للاستثمار

ترشيحاتنا

فى بيان رسمي..ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو يُهددون الليجا اعتراضا على رابطة الأندية

الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية ..فيديو

لازم يكون في المنتخب.. طلب عاجل من خالد الغندور لـ كارلوس كيروش

مصر للطيران تعلن تشغيل رحلة أسبوعية بين القاهرة وجوهانسبرج

مدبولي يترأس اجتماع لجنة التحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ 27 لتغير المناخ

أحمد المرسي يكشف تحديات افتتاحية طريق الكباش| خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

فيروس جديد قاتل ومجاعة عالمية.. كيف تنبأت العرافة العمياء بعام 2022 قبل وفاتها؟

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

التعليم تنفي منع الطلاب غير المطعمين بـ لقاح كورونا من دخول المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

متخرجوش من بيوتكم.. الإسكندرية تتعرض لظواهر جوية جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ