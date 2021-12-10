الأحد المقبل| مناقشة عدم تنفيذ حكم لـ الأوقاف.. وعقد اجتماع مشترك

الخاص بأرض سوق روض الفرج..

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاربعاء الماضي، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشات موسعة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة لصالح وزارة الأوقاف ضد محافظة القاهرة بشأن استرداد هيئة الأوقاف أرض سوق روض الفرج، وتأجيرها دون وجه حق

وأوضح “ راضي ” ، أن هذه الأرض مساحتها كبيرة وهناك حكم قضائي صادر لصالح هيئة الأوقاف باسترداد هذه الأرض، ولكن محافظة القاهرة ممتنعة عن تنفيذ الحكم، وقال إن محافظة القاهرة غير متعاونة مع النواب.



و بناء على ذلك ، فقد أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الطرفين محافظة القاهرة وهيئة الإوقاف المصرية بعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل وعمل محضر تسليم وتسلم للأرض، لتعود لملكية هيئة الأوقاف.