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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي للمؤشرات في جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية.. فيديو

صدى البلد

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس “نهاية الأسبوع”، بارتفاع  جماعي للمؤشرات، باستثناء المؤشر السبعيني، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليارات جنيه عند 730.176 مليار جنيه، مقابل مستوى 723.968 مليار جنيه أمس.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية: ارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70 %، ليغلق عند مستوى 11531.44 نقطة، كما ارتفع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27 % ليغلق عند مستوى 2115.11 نقطة.

وتابعت رمسيس: ارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32 % ليغلق عند مستوى 3120.33 نقطة.

وأشارت الى أن البورصة المصرية، أعلنت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وأوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم، أن جلسة الخميس شهدت تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة لعدد 126,187 مليون سهم بقيمة 2,246 مليار جنيه.

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