عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 8.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 11534.63 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر البورصة المصرية الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2114.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.5% ليغلق عند مستوى 3121.03 نقطة.

 

وسجل مؤشر البورصة المصرية "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.24% ليغلق عند مستوى 13699.34 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4173.09 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لـ لبورصة المصرية، نحو 8.7 مليار جنيه خلال الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 730.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.



بلغ إجمالي قيمة التداول بـ البورصة المصرية إلى 17 مليار جنيه خلال الأسبوع، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.876 مليار ورقة منفذة على 261 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.714 مليار ورقة منفذة على 230 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

البورصة البورصة المصرية تقرير البورصة الأسبوعي سوق المال قيمة التداول

ترشيحاتنا

استقالة مساعدة بوريس جونسون بعد فيديو مسرب أثار ضجة في بريطانيا| فيديو

بيراميدز يبدأ معسكره في دبي بالتدريب على فترتين

السماح بـ الخيانة الزوجية.. تعليق مفاجئ لـ وفاء عامر على تصريحها المثير.. فيديو

فئة جديدة من رينو ميجان 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

الأمير ويليام يتحدى الملكة ويتخلى عن عادة ملكية قديمة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

موسيماني يطلق قذائفه: أدرب من أجل المال.. وأعيش في دوامة مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ