البورصة تربح 8.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 11534.63 نقطة.

فيما تراجع مؤشر البورصة المصرية الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2114.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.5% ليغلق عند مستوى 3121.03 نقطة.

وسجل مؤشر البورصة المصرية "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.24% ليغلق عند مستوى 13699.34 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4173.09 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لـ لبورصة المصرية، نحو 8.7 مليار جنيه خلال الأسبوع ، ليغلق عند مستوى 730.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.





بلغ إجمالي قيمة التداول بـ البورصة المصرية إلى 17 مليار جنيه خلال الأسبوع، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.876 مليار ورقة منفذة على 261 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.714 مليار ورقة منفذة على 230 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.