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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

صدى البلد

توفيت  الفنانة الجزائرية فطومة لميتى عن عمر ناهز 86 عاما، إثر تعرضها لجلطة دماغية.

 

وحرصت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية، على نعى الراحلة وكتبوا: "تلقت الدكتورة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون، ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمولة بعفو الله ومغفرته، الفنانة القديرة المرحومة فطومة لميتي المعروفة باسم سلوى، تغمدها الله بواسع رحمته".

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واضافوا: "وبهذه الفاجعةً الأليمة تعرب السيدة الوزيرة لأفراد عائلة المرحومة، ولكل محبيها وللعائلة الفنية الجزائرية الكبيرة، عن أحر تعازيها وأصدق مواساتها في رحيل واحدة من عمداء الفن بالجزائر، والتي خلفت رصيدا هائلا من الأعمال الفنية الجميلة والراقية ساهمت من خلالها في إثراء الخزانة الفنية الوطنية وأكسبتها قاعدة جماهيرية عريضة من المعجبين والمحبين للفن الجميل".

 

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