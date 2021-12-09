وزير التموين: وصلنا إلى 55% من الاكتفاء الذاتي من محصول القمح.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وصلنا إلى 55% من الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، مؤكدا أنه لو وصلنا إلى 60 أو 65% من القمح سيكون أمرا رائعا.

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه سيتم زيادة المساحات المزروعة من القمح خلال العام القادم.

وتابع علي المصيلحي، أن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة غذائية، مشيرا إلى أنها تعد سلعا هامة للمواطنين.

هناك فاقد في الخبز

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك فاقدا في الخبز، مؤكدا أن هذا الفاقد يأتي لأن الدعم العينى الذي يتم تقديمه أقل كفاءة من الدعم النقدي.

