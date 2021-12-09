عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيف يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر نظيره الأردني؟.. فيديو يوضح

كيروش
كيروش

ظهر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، في غرفة الاجتماعات يشاهدون فيديو لمنتخب الأردن المقرر مواجهته يوم السبت المقبل 11-12-2021.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الأردني في غياب صانع الألعاب محمد مجدي أفشة الذي شارك في جزء بسيط من التدريبات اليوم بعد غيابه بسبب تعرضه للإجهاد العضلي بعد المباريات التي شارك خلالها في بطولة كأس العرب.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه المسائي اليوم استعدادا للقاء الأردن يوم السبت المقبل في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بالدوحة، وشارك في جزء من المران الجماعي محمد مجدي "أفشة"، بينما واصل أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجي.

txt

كأس العرب.. 3 غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر فى مواجهة الأردن

txt

كيروش يفرض السرية على تدريب منتخب مصر قبل مواجهة الأردن

ويختتم المنتخب الوطني استعداداته بتدريب في الخامسة من مساء غد بتوقيت الدوحة سيكون مفتوحًا في ربع الساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام ، يسبقه في الثالثة والنصف مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وعمرو السولية قائد الفريق للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني لمباراة السبت المقبل.
 

الفيديو من هنا ..<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fefasocial%2Fvideos%2F336213601226235%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe

مصر منتخب مصر 2021 أحمد حجازي المنتخب الوطني محمد مجدى افشة كأس العرب

ترشيحاتنا

محمد رمضان يظهر على تليفزيون العراق بالشيشة.. فيديو

السعودية .. حساب المواطن يكشف تفاصيل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

دولة أوروبية تدفع ألف يورو لكل مهاجر للعودة إلى بلده الأصلي

السعودية|رابح صقر يعلن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب

كيف يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر نظيره الأردني؟.. فيديو يوضح

كان محمد.. سر تغيير الفنان عاصي الحلاني لاسمه.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

تحذير عاجل من الصحة بشأن حقنة البرد.. تسبب اختلال وظائف الكبد

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ