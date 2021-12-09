كيف يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر نظيره الأردني؟.. فيديو يوضح

ظهر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، في غرفة الاجتماعات يشاهدون فيديو لمنتخب الأردن المقرر مواجهته يوم السبت المقبل 11-12-2021.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الأردني في غياب صانع الألعاب محمد مجدي أفشة الذي شارك في جزء بسيط من التدريبات اليوم بعد غيابه بسبب تعرضه للإجهاد العضلي بعد المباريات التي شارك خلالها في بطولة كأس العرب.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه المسائي اليوم استعدادا للقاء الأردن يوم السبت المقبل في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بالدوحة، وشارك في جزء من المران الجماعي محمد مجدي "أفشة"، بينما واصل أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجي.

ويختتم المنتخب الوطني استعداداته بتدريب في الخامسة من مساء غد بتوقيت الدوحة سيكون مفتوحًا في ربع الساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام ، يسبقه في الثالثة والنصف مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وعمرو السولية قائد الفريق للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني لمباراة السبت المقبل.



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