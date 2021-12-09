كيروش يفرض السرية على تدريب منتخب مصر قبل مواجهة الأردن

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فرض حالة من السرية على تدريب المنتخب اليوم الخميس بقطر استعدادا لمواجهة الأردن السبت المقبل فى ربع نهائى كأس العرب .

ويهدف كيروش من غلق تدريب المنتخب إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأردن المقبلة فى ظل الرغبة فى مواصلة النتائج الجيدة والسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب البطولة .

وأكد كيروش أن مباراة مصر والأردن لن تكون سهلة على الإطلاق على المنتخب فى ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه النشامي فى البطولة حتي الآن .

وفى الإطار ذاته ، أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن موقف ثلاثي منتخب مصر المصاب “ محمد مجدي أفشة - أحمد حجازي - أيمن أشرف"، من المشاركة أمام الأردن، في المباراة المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر :" محمد أفشة بحالة جيدة وسيشارك في مران اليوم، ومشاركته أمام الأردن في يد كيروش".

تابع:" أحمد حجازي قد يشارك في الدور نصف النهائي، في حال تغلبنا على الأردن، في حال بلوغ منتخب مصر المباراة النهائية سيشارك بنسبة 100%".

أضاف :" أيمن أشرف دوره انتهى في بطولة كأس العرب، وبدأ العلاج الطبيعي أمس، الأربعاء، لكن هذه الإصابة لن تمنعه من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وأصيب أيمن أشرف بجذع في رباط الركبة، خلال مواجهة الجزائر، بينما يعاني أحمد حجازي من إصابة عضلية وعانى أفشة من إصابة فى عضلته الأمامية .



وضمنت 8 منتخبات تأهلها لدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهي "قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر".

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن، يوم السبت، المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الجنوب ، وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية وقناة أون تايم سبورت المصرية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب الجنوب، مساء أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات في كأس العرب 2021 بقطر.