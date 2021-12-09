عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يفرض السرية على تدريب منتخب مصر قبل مواجهة الأردن

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فرض حالة من السرية على تدريب المنتخب اليوم الخميس بقطر استعدادا لمواجهة الأردن السبت المقبل فى ربع نهائى كأس العرب .

ويهدف كيروش من غلق تدريب المنتخب إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأردن المقبلة فى ظل الرغبة فى مواصلة النتائج الجيدة والسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب البطولة .

وأكد كيروش أن مباراة مصر والأردن لن تكون سهلة على الإطلاق على المنتخب فى ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه النشامي فى البطولة حتي الآن .

وفى الإطار ذاته ، أعلن الإعلامى أحمد شوبير عن موقف ثلاثي منتخب مصر المصاب “ محمد مجدي أفشة - أحمد حجازي - أيمن أشرف"، من المشاركة أمام الأردن، في المباراة المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العرب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر :" محمد أفشة بحالة جيدة وسيشارك في مران اليوم، ومشاركته أمام الأردن في يد كيروش".

تابع:" أحمد حجازي قد يشارك في الدور نصف النهائي، في حال تغلبنا على الأردن، في حال بلوغ منتخب مصر المباراة النهائية سيشارك بنسبة 100%".

أضاف :" أيمن أشرف دوره انتهى في بطولة كأس العرب، وبدأ العلاج الطبيعي أمس، الأربعاء، لكن هذه الإصابة لن تمنعه من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وأصيب أيمن أشرف بجذع في رباط الركبة، خلال مواجهة الجزائر، بينما يعاني أحمد حجازي من إصابة عضلية وعانى أفشة من إصابة فى عضلته الأمامية .

وضمنت 8 منتخبات تأهلها لدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهي "قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر".

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن، يوم السبت، المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الجنوب ، وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية وقناة أون تايم سبورت المصرية.
وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب الجنوب، مساء أول أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات في كأس العرب 2021 بقطر.

 

كارلوس كيروش منتخب مصر كأس العرب الأردن مصر والأردن ربع نهائى كأس العرب

ترشيحاتنا

بسبب الطقس السيئ.. سقوط عامود إنارة على كورنيش الإسكندرية

فصل رأسه عن جسده.. إحالة أوراق دبور "سفاح الإسماعيلية" إلى فضيلة المفتي

الوزراء: لاصحة لفرض رسوم على طلاب الجامعات مقابل أداء الامتحانات الإلكترونية

أكثر من كل المواد.. توضيح عاجل بشأن عدد أسئلة امتحان عربي "رابعة ابتدائي"

النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للأدوية والصحة الزامبية لـ"الاعتراف المتبادل"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

براءة أم إعدام؟.. مشاهد مثيرة قبل النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

مزودة بكاميرات.. ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب في مطار القاهرة |صور

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. عاصفة من الطقس السيئ تضرب معظم محافظات مصر.. تفاصيل

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ