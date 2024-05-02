ملك الأردن خلال لقائه الرئيس الإيطالي يطالب بوقف الكارثة الإنسانية بقطاع غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ملك الأردن الملك عبد الله الثاني طالب خلال لقائه بالرئيس الإيطالي في روما ضرورة وقف الكارثة الإنسانية بقطاع غزة ويحذر من تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.



كما أكد ملك الأردن ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية بكل الطرق الممكنة ودون أي عوائق، وأنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.



كما أكد الرئيس الإيطالي على توافق موقف بلاده مع الأردن بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ويحذر من تداعيات الهجوم على رفح الفلسطينية وتوسع الصراع الإقليمي.

