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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 مليارات جنية بأمر السيسي.. و4 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال فيما يلى:

موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال 

حدد القانون رقم  156 لسنة 2002 ،بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.

و حددت المادة 3 من القانون مواردة و التي تتكون من:-

1 - (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

2 - الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 

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3 - الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

4 - عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.

- ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى.

- وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

- وفى المادة 4 ححد القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:

1- وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً.

2- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

3- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.

4- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
 

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