عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ما هي ضوابط استخدام مراكب الصيد.. القانون يجيب

مراكب الصيد
مراكب الصيد

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط استخدام مراكب الصيد وفقا لقانون تنمية البحيرات الذي يستهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، كما حدد القانون أيضا ضوابط استخدام مراكب الصيد فيما يلى:

 

ضوابط استخدام مراكب الصيد 
 

ونصت المادة (19) علي أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

- الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

ووفقا للمادة (21) يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

خلال أيام وفي الشرق الأوسط| عالِم الزلازل الهولندي يثير القلق من جديد.. هزة أرضية مرتقبة

اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. تأهب في الإمارات وذروة أخدود الإكرام في سلطنة عمان

موضوعات متعلقة

بعد التوجيه الحكومي.. صحة النواب توضح مزايا الشراكة مع القطاع الخاص

حزب "المصريين": القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة لتوفير حياة كريمة لأهالي سيناء

برلمانية: زيارة أمير الكويت لمصر تعكس العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين

حزب "المصريين": عمال مصر العمود الفقري لبناء الجمهورية الجديدة

بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر من يرفض التعامل بهذه النقود

النائب أحمد بهاء شلبي مهنئا العمال بعيدهم: "ركيزة البناء والتنمية"

الأمين العام لحماة الوطن بالقاهرة يهنئ العمال بعيدهم ويشيد بدعم الرئيس السيسي

تحذير للمستهلك.. ملابس ممنوع استبدالها أو إعادتها للبائع بأمر القانون

ترشيحاتنا

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

لو بتشوف كوابيس.. ردد دعاء قبل النوم يحفظك الله

7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف| تفاصيل

مفاجأة | عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق

انتفاضة تكسر الصمت.. "قضية العرب" حاضرة في جامعات أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش السرعة.. جاجوار XJS تعود من جديد لن تصدق مواصفاتها

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

هلا بالصيف .. هنا الزاهد تظهر عبر إنستجرام بملابس ملفتة | شاهد

سيهزم كل السيارات.. محرك جديد من آستون مارتن بقوة 824 حصانًا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ