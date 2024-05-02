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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية: توزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة أولى بالرعاية

تضامن الغربية
تضامن الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تنظيم جمعية الأورمان  تحت إشراف المديرية، معرض جديد استهدف توزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة أولى بالرعاية من أبناء قرى كفر المحروق وقليب ابيار والنحارية وعزبة الشوربجي وعزبة كازورلا بمركز كفر الزيات.

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وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل، جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض شهد فرحة عارمة من الاهالى، حيث لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة علي أطفال هذه الاسر وذاويهم  عندما يذهب رب الاسرة بأطفاله الي المعرض ليقوم الطفل بإختيار ملابسه  وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر انه مجبر علي ارتداء ملابس لم يشارك في اختيارها وشرائها وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل، مؤكدًا على أن الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الاسر، ولإدخال روح البهجة عليهم. 

وأوضح أنه يتم التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

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