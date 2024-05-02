صفقة ب2.4 مليون جنيه.. الداخلية تضبط كمية كبيرة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الدقهلية قيام ( عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (21 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش- 23 كيلو جرامًا لمخدر الهيدرو - 2,225 كيلو جرام لمخدر الهيروين- بندقية FN - طبنجة - عدد 3 خزينة وعدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 2,4 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.