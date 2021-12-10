في ذكرى وفاته.. اسمع ابتهال " ميلاد طه" بصوت الشيخ الفشني

تحل علينا اليوم الجمعة، ذكرى وفاة المنشد الديني الشيخ طه الفشني في 10 ديسمبر 1971، والذي كان رائدا في فن التلاوة والإنشاد والمديح الديني .

ميلاد طه اكبر الاعياد وبشير كل الخير والإسعاد.. ميلاد طه.. ميلاد طه اكبر الاعياد وبشير كل الخير والاسعاد .ياافضل الرسل الكرام جميعهم.. انت الشفيع لنا ليوم معاد.. تلك هي كلمات ابتهال ميلاد طه للشيخ طه الفشني سلطان المنشدين.

ذاع صيت الشيخ طه الفشني وأصبح من أشهر المنشدين رغم كونه قارئا، وذاع صيت طه الفشنى على أنه قارئ للقرآن الكريم، الذى أتمه وهو فى الـ العاشرة من عمره.

لم يكتف الفشني بحفظ القرآن لكن أراد أن يتعلم فنون القراءات، وبالفعل التحق بالأزهر الشريف وحصل على إجازة علم القراءات على يد الشيخ عبد الحميد السحار وأتقن علوم التجويد.

ويعد سكن الشيخ الفشني بحى الحسين، وقربه من الشيخ على محمود ملك التواشيح الدينية، والذي عرض عليه الانضمام لفرقته، وكانت هذه فرصة جيدة لأن يتعلم على يد الشيخ الذى تتلمذ على يديه الموسيقار محمد عبد الوهاب، وزامل الشيخ طه فى مدرسة الشيخ على محمود الملحن الشيخ زكريا أحمد‏.‏



