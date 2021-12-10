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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| شيفروليه تكشف الستار عن كورفيت E-Ray الهجينة القادمة.. قدرات قوية لـ هيونداي ايونك 5.. جريت وول تكشف نسختها الجديدة |صور

أخبار السيارات|شيفروليه
أخبار السيارات|شيفروليه تكشف الستار عن كورفيت E-Ray الهجينة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارًا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين الآتية:

 

شيفروليه تكشف الستار كورفيت E-Ray الهجينة القادمة | صور

أطلقت شركة شيفروليه الأمريكية الستار أسم كورفيت E-Rayعلى مشروع سياراتها الكهربائية الهجينة والتي من المتوقع إطلاقها في عام 2023، وتأتي كنموذج كهربائي هجين ومتطور من سلسلة سيارات كورفيت الشهيرة، وذلك في ظل سعي الشركة لإنتاج سيارات صديقة للبيئة في مستقبلاً، والعمل على تقليل نسبة إنتاجها من السيارات التقليدية التي تعتمد على محركات تعمل بالوقود الحفري.

 

نطاق قيادة جديد .. قدرات قوية لـ هيونداي ايونك 5 .. صور

تعتبر شركة هيونداي الكورية الجنوبية احد عمالقة مصنعي السيارات حول العالم، والتي تقدم باقة متنوعة من الاصدارات مثل فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب الطرازات المتطورة والتي تعمل عبر منظومة الدفع الكهربائي.

 

بتصميم مختلف .. جريت وول تكشف نسختها الجديدة |صور

قدمت شركة جريت وول الصينية نسخة جديدة تحمل القب ميخا دراجون الكوبيه، التي تعتمد على قدرات كهربائية الاداء، وتم الكشف عنها داخل معرض قوانغتشو للسيارات في الصين، وتنطلق هذه النسخة باطلالة فريدة من نوعها، نسبة إلى العديد من المقاومات مثل التصميم الخارجي، والتجهيزات الداخلية، إلى جانب الاداء الكهربائي.

 

سيارة السباق أودي ترون RS QE  تصل السعودية قبل انطلاق رالي داكار 2022 | شاهد

أعلنت شركة أودي الألمانية الشهيرة عن وصول أحدث سياراتها الجديدة الى المملكة العربية السعودية "أودي ترون RS QE"، وتعتبر من السيارات المخصصة لسباقات الرالي، تمهيداً لمشاركتها في رالي داكار الدولي  في عام 2022.

 

نوستالجيا| أشهر تاكسي في مصر .. سيارات لا تنسى |صور

عندما نفتح حقيبة الذكريات سوف نجد كثيرا من الأمور المختلفة، فمن الممكن أن تتعلق بالمراحل الدراسية والجامعية وأيام الطفولة والحنين إلى الماضي، وربما ترتبط بالشوارع والمباني العتيقة والميادين، لكن يبدو أن هذه الميادين تحمل أيضا العديد من الذكريات، والسبب في ذلك يرجع إلى  الكثير من السيارات التي لا تنسى.

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