نوستالجيا| أشهر تاكسي في مصر .. سيارات لا تنسى |صور

عندما نفتح حقيبة الذكريات سوف نجد كثيرا من الأمور المختلفة، فمن الممكن أن تتعلق بالمراحل الدراسية والجامعية وأيام الطفولة والحنين إلى الماضي، وربما ترتبط بالشوارع والمباني العتيقة والميادين، لكن يبدو أن هذه الميادين تحمل أيضا العديد من الذكريات، والسبب في ذلك يرجع إلى الكثير من السيارات التي لا تنسى.

اشهر تاكسي في مصر .. سيارات لا تنسى

ارتبط الشعب المصري بالكثير من الطرازات المختلفة في عالم السيارات، سواء كانت المركبات الخاصة أو سيارات الاجرة، وعلى رأس هذه القائمة هي النسخة الفرنسية الشهيرة بيجو 504، التي تعد واحدة من اشهر السيارات حول العالم، وخاصة الشارع المصري.

تجولت هذه السيارة داخل شوارع المحروسة عبر عدة اطلالات، وذلك بحسب اللون الخارجي للسيارة، بينما تبقى النسخة العالقة في الاذهان هي صاحبة اللون الابيض والاسود، والتي ترتبط بسيارات الاجرة، لتتربع هذه السيارة على عرش اشهر سيارت الـ "تاكسي".

انطلقت بيجو 504 عالميًا في العام 1968 واستمر انتاجها إلى العام 1983، ويبدو ان الالفية الجديدة واصلت اطلاق هذه النسخة ولكن في كينيا ونيجيريا فقط حتى العام 2005، بل اكتسبت شهرة عالمية سواء كانت بنسخة الـ 5 مقاعد، أو السيارة الشهيرة صاحبة الـ 7 مقاعد.

دعمت السيارة بيجو 504 بمصابيح امامية كبيرة الحجم، مع مقدمة مدببة وبارزة، بالاضافة إلى صادم امامي معدني باللون الفضي، بينما تتوسط مقدمة السيارة شبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، مع مرايات جانبية بغطاء فضي ايضا، وبمفهوم رباعي الابواب، إلى جانب الناحية الخلفية الانسيابية مع صادم معدني ايضا.

وحصلت السيارة على مكانة فريدة داخل الشارع المصري نسبة إلى اعتماديتها، مع مساحتها الداخلية الرحبة والتي جعلتها بالفعل اشهر تاكسي في مصر، ولا شك أن هذه السيارة اكتسب شهرة سينمائية ايضا عندما ظهرت بصحبة النجم اشرف عبد الباقي خلال فيلم على جنب ياسطى، ومعها باقة من المع النجوم، لتلعب هي ايضا دور البطولة سواء كانت سينمائيًا أو وسط قائمة اشهر السيارات في مصر.