شيفروليه تكشف الستار كورفيت E-Ray الهجينة القادمة | صور

أطلقت شركة شيفروليه الأمريكية الستار أسم كورفيت E-Ray على مشروع سياراتها الكهربائية الهجينة والتي من المتوقع غطلاقها في عام 2023، وتأتي كنموذج كهربائي هجين ومتطور من سلسلة سيارات كورفيت الشهيرة، وذلك في ظل سعي الشركة لإنتاج سيارات صديقة للبيئة في مستقبلاً، والعمل على تقليل نسبة إنتاجها من السيارات التقليدية التي تعتمد على محركات تعمل بالوقود الحفري.

تشير التوقعات الى اعتماد سيارة شيفروليه كورفيت E-Ray الجديدة على محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين ثماني الأسطوانات V8 بسعة 6200 سي سي، بالإضافة الى زوج من المحركات الكهربائية سيتم تثبيتهم في الأمام للعمل بشكل حصري مع العجلات الأمامية، وسيتم تزويدهم بالطاقة من خلال بطارية صغيرة.

تعتمد سيارة شيفروليه E-Ray الجديدة على نموذج سيارة شيفروليه ميراي الذي ظهر لأول مرة منذ 10 سنوات في معرض سيول بكوريا الجنوبية عام 2011 كنموذج اختباري، وجاءت بتصميم رياضي أنيق مستمد من سيارات السباق ولكنها مخصصة أيضاً للطرق العامة، حيث كانت بمثابة استكشاف لمجموعة من الاحتمالات المستقبلية للعلامة التجارية.

شيفروليه ميراي

تميزت شيفروليه ميراي بمجموعة نقل حركة حديثة في ذلك الوقت، كان يُطلق عليها نظام دفع كهربائي متوسط، مع محرك بسعة 1500 سي سي مزود بشاحن تيربو خلفي، وبطارية ليثيوم أيون 1.6 كيلو وات في الساعة، تقوم بتشغيل زوج من المحركات الكهربائية المثبتة في الأمام والتي ينتج كل منها قوة تصل الى 20 حصان.

شيفروليه ميراي

كان الهدف الرئيسي المعلن في ذلك الوقت من تصميم المحركات الكهربائية لسيارة ميراي هو السماح بقيادتها في الأماكن الحضرية بسبب قلة انتاج للانبعاثات الضارة للبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، ولكن كان الهدف الأساسي منها حسب ما قالت الشركة هو أتحاد المحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي مع المحركات الكهربائية، مما يوفر تحكمًا قويًا في عزم الدوران لكل من العجلات اليمنى واليسرى حسب الحاجة، لم تذكر شيفروليه ما إذا كان هذا النظام يسمح بالجر على جميع العجلات، لكنها أشارت إلى أن النموذج الأولي يتمتع بالقدرة على التحول من الدفع بالعجلات الأمامية إلى الدفع بالعجلات الخلفية.