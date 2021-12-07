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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو موديل 2021 في السعودية.. صور

سعر ومواصفات شيفروليه
سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو موديل 2021 في السعودية

تنتمي السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 إلى فئة السيدان، التي تقدم داخل السوق السعودي عبر باقة من الفئات، وتتنوع من ناحية التجهيزات الفنية التي تشمل قدرات المحركات، إلى جانب الناحية التقنية والمواصفات الخاصة بوسائل الرفاهية والتحكم.

الاداء الفني لمحرك السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 

 

دعمت شيفروليه ماليبو موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الامامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كم/ساعة، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 خلال 8.3 ثانية.

بينما تتسارع النسخة الاعلى تجهيز من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7 ثواني، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 250 حصانا، و 352 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

تصميم السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 

 

تعتمد شيفروليه ماليبو على شبكات امامية مميزة ذات مقاطع هوائية متعددة، مع ماصبيح أمامية تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى انابيب عادم من الكروم، وجنوط رياضية من تصميم هندسي مميز، حيث ترتكز داخل قاعدة عجلات بطول 2.829 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.923 متر، بالاضافة إلى عرض كلي يقدر بـ 1.854 متر، و 1.470 متر للارتفاع، وبسعة تخزين خلفية تكفي لـ 453 لتر.

أسعار السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 داخل السوق السعودي 

 

الفئة الاولى شيفروليه ماليبو 2021 1.5L Turbo LS بقيمة قدرها 78.999 ريال.

الفئة الثانية شيفروليه ماليبو 2021 1.5L Turbo LT بقيمة قدرها 90.430 ريال.

الفئة الثالثة شيفروليه ماليبو 2021 2.0L Turbo LT بقيمة قدرها 98.910 ريال.

الفئة الرابعة شيفروليه ماليبو 2021 1.5L Turbo Premier بقيمة قدرها 117.080 ريال.

الفئة الخامسة شيفروليه ماليبو 2021 2.0L Turbo Premier بقيمة قدرها 144.580 ريال.

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