عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لصيانة المحولات .. قطع الكهرباء 5 ساعات عن 4 مناطق بالغردقة غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك يوم غد السبت، لصيانة المحولات.

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة القيادات، وعمارة شبعان رشوان،  ومحلات الإستاد، بمدينة الغردقة يوم السبت،  من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وفى سياق اخر نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر  ، افتتح ظهر اليوم اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر ، مسجد الغفور الرحيم ، بشارع مستشفي البحرالأحمر بمدينة الغردقة ، بحضور الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر ، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة والشيخ محمود جمال أمام المسجد وعدد من أهالي المنطقة.

كما استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 1500 سائح من جنسيات مختلفة علي رأسها سياح من أوكرانيا وبولندا وبيلا روسيا والمانيا.

الغردقة محافظة البحر الاحمر فصل التيار الكهربائي مدينة الغردقة المحولات

ترشيحاتنا

شهود عيان حادث دهس 4 طلاب بالشيخ زايد: المتهم فرمهم في اليوتيرن

ولي العهد السعودي يغادر الكويت بعد جولة خليجية

لتقديم خدمات ميسرة.. وزارة الزراعة تعدد مزايا كارت الفلاح

لصيانة المحولات .. قطع الكهرباء 5 ساعات عن 4 مناطق بالغردقة غدا

سباق زمني.. خطة صانعي اللقاحات لمواجهة "أوميكرون"

حصريا.. إطلاق لعبة ببجي PUBG الأصلية "مجانا"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

تنتظر مصر أو الأردن.. تونس إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزها على عمان

أخطر مسرب للمعلومات في التاريخ.. ما مصير جوليان أسانج بعد سماح القضاء البريطاني بتسليمه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش الكون.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تجتاح السوشيال ميديا

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

فيديو

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ