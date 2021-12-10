لصيانة المحولات .. قطع الكهرباء 5 ساعات عن 4 مناطق بالغردقة غدا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، وذلك يوم غد السبت، لصيانة المحولات.

وأوضح مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة القيادات، وعمارة شبعان رشوان، ومحلات الإستاد، بمدينة الغردقة يوم السبت، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وفى سياق اخر نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، افتتح ظهر اليوم اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر ، مسجد الغفور الرحيم ، بشارع مستشفي البحرالأحمر بمدينة الغردقة ، بحضور الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر ، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة والشيخ محمود جمال أمام المسجد وعدد من أهالي المنطقة.

كما استقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية، تقل علي متنها قرابة 1500 سائح من جنسيات مختلفة علي رأسها سياح من أوكرانيا وبولندا وبيلا روسيا والمانيا.