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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سقوط دليفري الخمور.. التهرب الجمركي مشروبات كحولية بقيمة 13.750 مليون جنيه

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة عبدالناصر محمد بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية “الخمور” الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430لسنة 2021 .

بناء علي معلومات سرية، توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك بقيام أحد الأشخاص بالتجمع الخامس بالقاهرة ببيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصه الضرائب والرسوم الجمركيه وإرسالها إلي الزبائن عن طريق الدليفري .

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية  تحت إشراف اللواء علاء عبد الخالق مدير مباحث الجمارك والعقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح  وقوة من الشرطة السريين والتنسيق مع لجنة من مكافحة التهرب الجمركي برئاسة عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية ومحمد فواد وأحمد صلاح وطارق عبد العزيز رؤوساء الأقسام بمكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية .

وتم طلب شراء عدد من الزجاجات بمعرفة أحد مصادر مباحث الجمارك وضبط المدعو ( و - د ) أثناء تسليم الزجاجات المتفق عليها للزبون بمعرفة مباحث الجمارك وبمناقشتة أرشد عن مكان مخزن الخمور فتم ضبط  ٣١١ زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصه الضرائب والرسوم الجمركية غير مسموح ببيعهم إلا للإستخدام الشخصي فقط ، كما تم ضبط ١٣٠ زجاجة بيرة أجنبية الصنع أيضا بنفس المخزن أيضا .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 13 مليون و750 ألف جنيه.

وتقدم المتهم بطلب تصالح وقام بسداد جزءً من المستحقات .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1564 لسنة 2021 تحريات وضبط .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .

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