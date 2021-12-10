لقاء تشاوري لمجموعة السلام العربي قبل انعقاد مؤتمرها التأسيسي بداية العام المقبل

أجرت مجموعة السلام العربي، لقاء تشاوريا في القاهرة قبيل انعقاد مؤتمرها التأسيسي أوائل العام المقبل.

وقام الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد رئيس المجموعة والوزير الأردني سمير حباشنة المنسق العام، بإحاطة الحضور بنتائج اللقاء المثمر الذي جرى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتاريخ 7 ديسمبر الحالي.

وأشاد الحاضرون بترحيب الأمين العام لاستضافة الجامعة العربية الاجتماع الأول للمجموعة في شهر فبراير من العام القادم.



وتداول المجتمعون، سبل تطوير نشاط المجموعة وتوسيع عضويتها، على أن تشمل كل الأقطار العربية.

واتُفقوا على التشاور مع أعضاء المجموعة بضرورة تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة لوضع الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول للمجموعة في شهر فبراير المقبل في مقر الجامعة العربية.

وحضر الاجتماع، الرئيس علي ناصر محمد، السفير محمد العرابي- وزير الخارجية المصرية الأسبق، النائب عاطف المغاوري - نائب الأمين العام لحزب التجمع وعضو مجلس النواب المصري، الكاتب السياسي أحمد المسلماني- المستشار السابق للرئيس المصري، علي عبد الكريم- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق، يوسف مكي - الأكاديمي والمفكر السياسي السعودي، علي محسن حميد - سفير يمني سابق، حسين فضلي - سفير يمني سابق، سمير حباشنة - المنسق العام لمجموعة السلام العربي