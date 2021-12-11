الصحة تحذر من استخدام المضادات الحيوية والمسكنات بطريقة خاطئة.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، إن الكورتيزون لا يتم إستخدامه إلا بوصفة طبيب متخصص، مؤكدا أن المضادات الحيوية إذا استخدمت بطريقة خاطئة تؤدي إلى أعراض خطيرة.

واضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مسكنات الألم استخدامها بكثرة تؤدي إلى مشاكل بالكلى والكبد، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى ”خلطة سحرية" يتم إستخدامها الأن لعلاج الإنفلونزا، ويكون خطرا على الإنسان.

وتابع حسام عبد الغفار، انه فتحنا الباب لمن تخلف على الجرعة الثانية، يتم إرسال رسالة نصية له، ويتم الحصول عليها في نفس المكان الذي حصل عليه للجرعة الأولى، مؤكدا أن تلقي الجرعتين يعزز من المناعة.

موافقة ولي الأمر

وأشار المتحدث بأسم وزارة الصحة إلى أنه لا بد من موافقة ولي الأمر، في حالات التطعيم من سن 12 إلى 18 سنة، مؤكدا أن هناك فرق طبية تتوجه للمدارس للعمل على تلقيح الطلاب، والتلقيح إختياري.