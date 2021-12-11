جهاز بدر: تطوير البنية التحتية للأحياء القديمة والجديدة بشكل سريع |فيديو

كشف المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، تفاصيل تطوير البنية التحتية للأحياء القديمة والجديدة.



وأكد عمار مندور، في لقائه ببرنامج "تعمير" على قناة "on"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك أعمال تتم على قدم وساق في مدينة بدر، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية يتم بشكل سريع للأحياء القديمة والجديدة في المدينة.

وفي السياق نفسه أشار إلى أنهم تعرضوا لضغط فيما يخص ضرورة إنهاء الوحدات في مشروع إسكان موظفي العاصمة الادارية الجديدة قبل انتقال الموظفين للعمل في العاصمة الإدارية، حتى لا تكون المدينة عائقًا أمام انتقال الموظفين.

وتابع المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقّد المنطقة واطلع على جودة التنسيق، مشيرًا إلى أن المشروع نال إعجاب الرئيس.





