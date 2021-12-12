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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة السعودية .. جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021 |صور

للعائلة السعودية
للعائلة السعودية .. جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021

تمتلك شركة جي ام سي اسطول ضخم من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تتسم بالمفهوم العائلى صاحب التصميم الكبير، مما يعكس المساحة الداخلية الرحبة والتي تتناسب مع متطلبات العائلة، ومن بين هذه السيارات تأتي النسخة جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021 لتكون واحدة من ابرز اصدارات GMC بالسوق السعودي.

محرك السيارة جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021

 

تستمد يوكون XL دينالي موديل 2021 قوتها من محرك بسعة 6200 سي سي، يتكون من 8 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 624 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

تصميم السيارة جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021

 

تأتي السيارة من الداخل بعدد 8 مقاعد، بينما تقدم خارجيًا بنسبة طول بلغت 5.720 متر، وبعرض يبلغ 2.057 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1.943 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.414 متر، مدعومة بجنوط رياضية متعددة الاضلاع، مع شبكات امامية من الكروم اللامع، بالاضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ونظام عادم مزدوج الاداء.

التجهيزات الفنية للسيارة جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021

 

تحتوي السيارة على مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي وترفيهي ومدخل USB و MB3، و AUX، بالاضافة إلى خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف كهربائية، وقفل مركزي للابواب مع نوافذ كهربائية، ومقاعد من الجلد، إلى جانب تنقية الطي للمقاعد الخلفية.

أسعار السيارة جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021 في السعودية

 

تقدم السيارة جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021 داخل السوق السعودي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 330 الف ريال.

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للعائلة السعودية .. جي ام سي يوكون XL دينالي موديل 2021 |صور

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