تعرف على أسعار ومواصفات GMC جي ام سي يوكن 2021

أعلنت شركة GMC جي ام سي عملاق صناعة السيارات ذات الدفع الرباعي، عن إصدارها الجديد من سيارة طراز يوكون الجديدة كليا موديل 2021، خلال شهر مايو الماضى، بتصميم حديث مميز ومتطور بشكل كبير عن الجيل السابق لها.

وتستمد السيارة GMC Yukon قوتها من ثلاثة خيارات المحركات الأول رباعي الأسطوانات بقوة 200 حصان ومحرك V6 بقوة 308 حصان، والأخير تيربو ديزل رباعي الأسطوانات بقوة 181 حصانا، ويتصل المحرك الرباعي الأسطوانات بناقل حركة أوتوماتيك ست سرعات، وأربع سلندرات سعة 2500 سى سى بقوة 200 حصان، وست سلندرات سعة 3600 سى سى بقوة 308 حصان، وأربع سلندرات تيربو ديزل سعة 2800 سى سى بقوة 181 حصانا.

ويأتي الشكل الخارجى للسيارة جي ام سي يوكن 2021 GMC Yukon بشبك أمامي كبير يحتوي على قضبان عريضة و فتحات تهوية كبيرة ومصابيح أمامية كبيرة الحجم تحتوي على لمبات ليد على شكل حرف C مع مصابيح ضباب صغيرة الحجم في طرفي المصد السفلي.

أما المقصورة الداخلية لسيارة GMC Yukon موديل 2021، فحصلت على شاشة لمس مقاس 7 بوصات وستة مكبرات صوت ومنفذين USB وبلوتوث وApple CarPlay و Android Auto وأدوات تحكم بسيطة وراديو ستالايت، وراديو USB، ونقطة اتصال Wi-Fi، ونظام ملاحة والتحكم التلقائي في المناخ، الدخول بدون مفتاح، والتشغيل عن بعد، و لديها أيضًا ميزات اتصال جيدة مثل أبل كاربلاي وأندرويد أوتو قياسية، مما يجعل من السهل مزامنة هاتفك الذكي مع الشاحنة.

تتوفر جي ام سي يوكن 2021 GMC Yukon بعدة ألوان، وهي: معدن الساتان الصلب – أبيض – العقيق الأسود – هنتر ميتاليك – أزرق معدني ديناميكي – كايين الأحمر تينتكوت – رمال الصحراء المعدنية.

تعد سيارة يوكن 2021 GMC Yukon من العلامة التجارية الأقل سعرًا، وتبدأ من 51,995 دولار وتصل إلى 66,000 دولار، أما عن السعر المتوقع لموديل يوكون دينالي 2021 الأعلى في المجال فهو 87,000 دولار.