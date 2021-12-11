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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دراسة صادمة عن انتشار متحور أوميكرون: إصابات هائلة في يناير

نيويورك
نيويورك

يتوقع العلماء بالمملكة المتحدة مواجهة طفرة جديدة في أعداد الإصابات بمتحور “أوميكرون” في يناير القادم، بل وعدد الوفيات الوفيات التي من المتوقع أن تصل بحلول أبريل إلى 25 ألف إلى 75 ألف حالة وفاة.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، لكن الخبراء الذين قدموا الدراسة قالوا إنه لا يزال الوضع غير مستقر، وقال عالم آخر غير مرتبط بالبحث إن أسوأ سيناريوهات الدراسة تتوقع المزيد من أعداد الوفيات.

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ووضعت الدراسة من قبل مجموعة من علماء الأمراض في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي الذين ينصحون الحكومة أيضًا، ويعتمد البحث على افتراض أن “أوميكرون” أقل خطورة إذا تم الحصول على لقاح، ويأخذ أيضًا في الاعتبار تدابير الخطة الحالية.

 

وقال الباحثون إن الحصول على الجرعة المعززة من المرجح أن يخفف من تأثير أضرار أوميكرون، وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة عن 54.073 حالة جديدة أخرى يوم السبت ، بما في ذلك 633 حالة من متحور أوميكرون، على الرغم من أن العدد الحقيقي لحالات أوميكرون يُقدر أنه أعلى من ذلك بكثير.

 

قال الدكتور نيك ديفيز ، أحد الباحثين ، إن المتحور الجديد ينتشر بسرعة كبيرة، وكان مقلقًا للغاية ومن المحتمل أن يكون الفيروس السائد في إنجلترا بحلول نهاية العام، ويقول التقرير إن عدد المصابين يتضاعف حاليًا كل 2.4 يوم في إنجلترا.

 

هذا على الرغم من أن الدولة لديها مستويات عالية من التطعيم خاصة مع ظهور الشكل الأصلي للفيروس الذي ينتشر عندما لم يكن لدى أي شخص حماية، وقال الدكتور ديفيز: “بناءً على ما نراه ، يمكننا أن نتوقع وجود موجة كبيرة من أوميكرون في المملكة المتحدة”.

 

وفي أسوأ السيناريوهات ، قد تكون هناك حاجة لقيود أكثر صرامة، بالإضافة إلى الإجراءات الحالية التي يتم تنفيذها في المملكة المتحدة، وفي السيناريو الأكثر تفاؤلاً ، والذي يفترض أن أوميكرون لديه قدرة منخفضة على الهجوم على المناعة.

 

وتابعت الدراسة أن اللقاحات فعالة للغاية، وفي السيناريو الأكثر تشاؤمًا ، والذي يفترض أن أوميكرون لديه قدرة عالية على الهروب من المناعة وأن اللقاحات المعززة أقل فاعلية، فإن المشاريع النموذجية بين 1 ديسمبر و 30 أبريل في إنجلترا سيكون هناك، 34.2 مليون إصابة، و492،000 حالة دخول إلى المستشفى، و74900 حالة وفاة.

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