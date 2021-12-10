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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء يتوصلون إلى المكون السري للحياة على كوكب الأرض

صدى البلد

حقق علماء أوكسفورد تقدمًا كبيرًا في فهم كيفية بدء الحياة على الأرض ، بعد اكتشاف أن الحديد عنصر أساسي ليس فقط هنا على كوكب الأرض ولكن على الكواكب الأخرى أيضًا.

أشار فريق من الباحثين في جامعة أكسفورد إلى أن الحديد يعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا لازمًا لنمو وازدهار الحياة على الأرض تقريبًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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فقد وجدوا بالكتلة وحدها الحديد (Fe) هو العنصر الكيميائي الأكثر وفرة على هذا الكوكب ويتخلف عن كثب الأكسجين (O)، وهو أيضًا رابع أكثر العناصر شيوعًا في قشرة الأرض ويشكل معظم اللب الداخلي والخارجي للكوكب.

يُعتقد أن كمية الحديد في غلاف الأرض، وهي طبقة من صخور السيليكات بين القشرة واللب الخارجي، قد تم تحديدها بواسطة الظروف التي تشكل فيها الكوكب منذ حوالي 4.5 مليار سنة.

وتوصل فريق أكسفورد، أنه كان لهذا تداعيات كبيرة على كيفية تطور الحياة على الأرض، وزعم الباحثون الآن أنهم اكتشفوا عملية ساعد الحديد من خلالها في تشكيل تطور أشكال الحياة المعقدة.


قد تساعد النتائج التي توصلوا إليها ، والتي نُشرت في مجلة PNAS ، العلماء على فهم أفضل لاحتمالية تطور الحياة الفضائية على الكواكب الصخرية الأخرى.

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وقال "جون وايد" الأستاذ المساعد لمواد الكواكب في قسم علوم الأرض بجامعة أكسفورد: "إن المقدار الأولي للريون في صخور الأرض يُحدد بواسطة ظروف تراكم الكواكب، والتي يتم خلالها فصل اللب المعدني للأرض عن صخور الأرض، والتي تشكل عباءة صخرية".

كما أوضح :"قلة الحديد في الجزء الصخري من الكوكب ، مثل كوكب عطارد ، والحياة غير محتملة، فالمريخ ، قد يكون من الصعب الاحتفاظ بالمياه على السطح لأوقات مرتبطة بتطور الحياة المعقدة".

وفقًا للباحثين ، فإن ظروف الحديد على الأرض كانت ستساعد الكوكب في البداية على الاحتفاظ بمياهه السطحية، لذلك هو لبنة أساسية في الحياة.

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