إنه يقترب.. ساعات قليلة ويمر أخطر وأضخم كويكب بـ الأرض

ينتظر العلماء وخبراء الفلك على أحر من الجمر مرور كويكب ضخم بسلام خلال الساعات القادمة دون أن يمس كوكب الأرض بـ سوء، فقد يتوقع الخبراء إن الكويكب الضخم الذي سيجتاز الأرض اليوم "الجمعة" كبير بما يكفي لقتل ملايين الأشخاص إذا ضرب كوكبنا.

يبلغ طول الصخور الطائرة من الفضاء الخارجي 1000 قدم ، وهي أكبر من برج إيفل وأصغر بقليل من مبنى إمباير ستيت في نيويورك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ومع ذلك ، طمأنت وكالة ناسا أي شخص يشعر بالقلق من نهاية العالم، أن كويكب نيريوس 4660 الذي يقترب لا يشكل أي خطر على الحياة على الأرض.

لكن لا يزال علماء الفلك يصفونه بأنه خطر محتمل لأنه سيقع على بعد 4.65 مليون ميل من كوكبنا، وسيكون الكويكب بحجم ناطحة السحاب مرئيًا في السماء، ومن المتوقع أن يكون أقرب إلى الأرض في الساعة 2:50 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة البريطانية.

وقال الدكتور فرانك مارشيس ، كبير علماء الفلك في معهد SETI :"يمكن أن ينحرف مداره بسبب أشياء مختلفة مثل مواجهة كويكب آخر أو كوكب مثل كوكب الزهرة، أي انحراف يمكن أن يكون مشكلة".

وأوضح:"يبدو الأمر كما لو كان لديك جار شرير ، فمن مصلحتك أن تعرف أين هم وماذا يفعلون"، بإعطاء مثال لما سيحدث إذا اصطدم كويكب بهذا الحجم بالمملكة المتحدة ، قال:" إن الضربة ستدمر معظم المدن وتلحق أضرارًا في أماكن بعيدة".