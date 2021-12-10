تقيؤ وفقدان للوعي.. عروس تتعرض لـ موقف مؤسف أثناء حفل الزفاف

حانت اللحظة التي كان ينتظرها العروسين، ووقفا لتوثيق زواجهم أمام الحضور في حفل الزفاف، ولكن كانت كلمات القس الذي يتلو على الزوجين ميثاق الزواج تضغط على قلب العروس حتى فقدت وعيها وسقط على الأرض.

كانت العروس تقف ممسكة بـ يد عريسها ، بينما تنطفئ ابتسامتها رويدًا رويدًا وتحل على ملامحها الإرهاق والإعياء الشديد، ثم تتمايل وتسقط بين يدي عريسها، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".

تحول حفل زفاف إلى فوضى عارمة بعدما سقطت العروس في حالة إغماء، دقائق تلي الاخرى حتى استعادت العروس وعيها مرة أخرى ولكن بدأت في التقيؤ على العريس.

مر حفل الزفاف ثقيلًا على العروسين ولكن جعل العروس تتاكد بأن علاقتها بشريكها مليئة بالمغامرات العجيبة، فقالت عبر حسابها على إنستجرام:" علاقتنا دائمًا مليئة بالمغامرات، والمرح والغرائب".

وروت ماحدث معها في حفل زفافها، قائلة:" فجاءة أصيبت بـ الدوار بسبب عدم تناولي طعام أو شراب منذ بداية اليوم وهو ما تسبب في إعيائي بشدة، فأنا شخص يعاني من الضغط المنخفض ونقص الحديد، فكان انقطاعي عن الطعام إلى جانب التوتر سبب في انهياري تمامًا".

رصدت كاميرات الحضور ما حدث بحفل الزفاف وقاموا بوضعه على تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، وقد تمت مشاهدته وتداوله آلالاف المرات.