عمرها 1000 عام.. العثور على قطعة ذهبية نادرة في الدنمارك تعود لـ مصر

أعلن المتحف الوطني الدنماركي، العثور على قطعة أثرية نادرة عمرها 1000 عام قد توفر الكثير من الإجابات على الكثير من التساؤلات الأثرية في فهم الفايكنج والشرق الأوسط.

القطعة الأثرية عبارة عن اكتشاف قرط ذهبي نادر من القرن الحادي عشر، حيث تم العثور على هذه القطعة النادرة من المجوهرات في حقل بالدنمارك، بمساعدة جهاز الكشف عن المعادن، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

ووفقًا للمتحف الوطني، من المحتمل أن يكون هذا القرط الذهبي من الشرق الأوسط وهو أول اكتشاف لمثل هذا النوع من الحلي في الدول الاسكندنافية، ويعتقد متحف كوبنهاجن أن القرط نشأ في بيزنطة أو مصر ومن المحتمل أن يكون هدية من إمبراطور بيزنطة إلى زعيم الفايكنج.

التفسير الآخر الذي تم طرحه هو أن إمبراطور بيزنطة قد أعطى القرط لفايكنج دنماركي كان حارسه الشخصي، وهذه القطعة الذهبية، التي أُضيفت إلى عرض المتحف يوم الاثنين، نادرة للغاية حيث تم العثور على عدد قليل فقط من القطع الأثرية المماثلة في جميع أنحاء العالم.

فيما قال خبير المتاحف بيتر بينتز: “إنه فريد تمامًا بالنسبة لنا، نحن نعرف من 10 إلى 12 عينة أخرى فقط في جميع أنحاء العالم ولم نعثر على واحدة في الدول الاسكندنافية".

ووفقًا لما قاله بينتز، بينما أعاد الفايكنج شراء آلاف العملات الفضية من غزواتهم ورحلاتهم التجارية، كان من النادر العثور على مجوهرات بين نهبهم.

وفوجئ الخبراء بموقع الاكتشاف في أحد الحقول الدنماركية، حيث لم يكن هناك موقع فايكنج معروف في الجوار، بينما كانت هناك حالات أخرى حيث تم العثور على الذهب من بيزنطة كأشياء دفينة في مقابر الفايكنج.

ويتكون القرط من صفيحة ذهبية على شكل هلال ومرصعة بالمينا داخل إطار من خيوط ذهبية مزينة بكرات ذهبية صغيرة وشرائط ذهبية، وتصور الزخرفة الموجودة على الصفيحة الذهبية عصفورين منمنمة حول نبات يرمز إلى شجرة الحياة.