متعدد المواهب .. كلب ينتج أول كتاب له ويتحدث مع صاحبته

هل تخيلت يومًا أن الكلب الذي تمتلكه يحدثك كالبشر أو العكس أنت من تحدثه بـ لغة "الهوهو"؟، بالطبع لا ولكن هناك سيدة تمكنت من العبور إلى لغة الكلاب بالفعل، فقد ادعت سيدة إنها تستطيع التحدث مع الكلب بـ طريقته، ليس هذا فحسب بل أن كلبها هو أول من كتب كتابًا.

قامت مالكة الكلب "سيلفيا إيفانز" البالغة من العمر 80 عامًا بمساعدة كلبها "سام - تشيهواهوا" البالغ من العمر ثلاث سنوات، بوضع مخلبه على الورق حتى يكتب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وقالت "إيفانز" إن حيوانها الأليف إنه يريد تأليف كتاب، وكانت أكثر من سعيدة بمساعدتها، ولى الرغم من إصرارها على أنها ليست مجنونة تمامًا، إلا أنها تدعي أنها فهمت الكلاب طوال حياتها.

كما أضافت إيفانز التي تعيش مع الكلب سام في ويلز: "عندما أخبر الناس أن سام قد كتب كتابًا ، فإنهم ينظرون إلي وكأن مجنونة"، وأكملت :"إذا سمعت هذا سأضحك أيضًا ، لكن هذا صحيح".



وأشارت "لقد امتلكت كلابًا طوال حياتي ولن أكون بدونها، أعتقد أن جميع مالكي الكلاب يمكنهم فهم حيواناتهم الأليفة"، وقالت السيدة إيفانز إن سام أملى الكتاب بـ لغة الكلب "الهوهو" ثم ترجمته إلى الإنجليزية ليستمتع بها الآخرون.