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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سمكة الشمس.. صديقان يعثران على أغرب وأضخم كائن بحري في المحيط

صدى البلد

يذخر عالم البحار والمحيطات بمخلوقات وكائنات بحرية لم تكتشف بعد، وكان من حظ اثنين من الأصدقاء أن يلتقوا بأحد الأسماك الغريبة والمتوحشة، والتي وصفها مكتشفوها بأنها تشبه نصف سمكة قرش مشوهة، ربما تكون قد حققت رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.

كان راكبو التجديف ريتش جيرمان ومات ويتون في البحر بالقرب من مدينة لاجونا بيتش الأمريكية ، كاليفورنيا ، عندما واجهوا سمكة شمس ضخمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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قال السيد جيرمان: "كنت أجدف مع صديقي وصدفنا هذا النوع الغريب من الأسماك الضخمة، ومن ذهولنا بمظهرها كان من الصعب تفويتها، وكان طوله من تسعة إلى عشرة أقدام ، وهو أكبر مني بكثير".

وأضاف:"من الصعب مقارنة سمكة الشمس بالمخلوقات الأخرى لأنها تبدو غريبة للغاية، فهي تبدو مثل سمكة قرش مشوهة، لقد رأيت الكثير على مر السنين ولكن هذا كان بالتأكيد الأكبر".

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ووفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية ، فإن أكبر سمكة عظمي في العالم من حيث الوزن كانت سمكة شمس أخرى تم اصطيادها في عام 1996 قبالة كاموجاوا - مدينة في تشيبا ، اليابان.

تزن هذه العينة 2300 كجم وطولها 8 أقدام و 11 بوصة - وعلى الرغم من أن الرجلين لم يقيسا السمكة التي صادفها ، إلا أنهما واثقين من أنها كانت أكبر.

قال ريتش البالغ من العمر 52 عامًا:  "لم نلتقطها أو نملك شريط قياس ، لكن أكبر سمكة شمس مسجلة تبلغ 8 أقدام و 11 بوصة، فهي أكبر من حجم قاربي الذي كان يبلغ طوله 14 قدمًا".

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