حول العالم.. ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا،أعلنت السلطات الصحية اليونانية تسجيل 72 حالة وفاة، و4 آلاف و761 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 19 ألفا و157 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 999 ألفا و652 إصابة.



ورصدت وزارة الصحة الإيطالية 96 حالة وفاة، و21 ألفا و42 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في البلاد إلى 134 ألفا و765 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و206 آلاف و305 إصابات.



وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 35 حالة وفاة، وألف و309 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 12 ألفا و148 حالة، فيما وصلت الحصيلة التراكمي للإصابات مليون و273 ألفا و103 إصابات.



وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة عن 70 حالة وفاة، و17 ألفا و828 إصابة جرى تسجيلها على مدى اليوم المنصرم، لتبلغ حصيلة الوفيات التي ثبت ارتباطها بـ"كوفيد-19" المسجلة في نذرلاند إلى 20 ألفا و74 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية مليوني و863 ألفا و838 إصابة.



وسجلت سلطات الصحة البريطانية 132 حالة وفاة، و54 ألفا و73 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. ويبلغ بذلك إجمالي عدد من ماتوا في المملكة المتحدة، خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19"، 146 ألفا و387 حالة، فيما يقدر إجمالي عدد من ذُكر "كوفيد-19" في شهادات وفاتهم بين أسباب الوفاة بنحو 170 ألف شخص، وارتفع العدد التراكمي للإصابات المؤكدة، المسجلة منذ ظهور الوباء، إلى 10 ملايين و771 ألفا و444 إصابة.



وفي ألمانيا، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 259 حالة وفاة، 31 ألفا و697 إصابة، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره إلى 106 آلاف و 190 حالات والإصابات إلى 6 ملايين و 495 ألفا و 434 حالة.



وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 5 آلاف و373 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و190 ألفا و409 إصابات، كما سجلت 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 18 ألفا و 645 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /ذا برتغال نيوز/ البرتغالية.



وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 5606 إصابة جديدة و 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 548 ألفا و 400 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 3005 وفاة.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 219 ألفًا و 100 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7723 حالة وفاة.



وفي الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 202 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية وحالتي وفاة. ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 159 ألفا و635 حالة فضلا عن 2349 حالة وفاة.



أما عن جانب الأمريكتين، سجلت هندوراس 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى حالتي وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة 378 ألفا و561 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 10 الاف و 421 حالة وفاة.



وفي تشيلي،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 781 ألفا و 227 حالة، وسجلت 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38 ألفا و 646.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1878 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 551 ألفا و516 إصابة، كما سجلت البلاد 24 وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و305 حالة.



وفي كوبا أعلنت السلطات الصحية الكوبية تسجيل 73 إصابة جديدة ب"كورونا" في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 963 ألفًا و 566 شخصًا، كما شهدت تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى د 8313 حالة وفاة.



وفي أسيا، ففي سريلانكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 572 ألفًا و 3 حالات إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 22 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 14 ألفا و 595 حالة وفاة.



وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 526 ألفا و 381 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 177 حالة وفاة حتى الآن.



وفي القارة الإفريقية، سجل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا 17 ألفا و 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و129 ألفا و622 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 90 ألفا 116 حالة، عقب تسجيل 36 حالة وفاة واحدة على مدار أمس.



وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 256 ألفا و 134 إصابة، وسجلت 4 حالات وفاة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5346 حالة وفاة حتى الآن.



وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و 959 إصابة، وسجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3669 حالة وفاة حتى الآن.

